Adidas | sospesa partnership con federcalcio russa con effetto immediato

Advertising

ILOVEPACALCIO : L’Adidas rompe con la Federcalcio russa: sospesa la partnership dopo l’invasione dell’Ucraina - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas sospesa

, sponsor tecnico della Nazionale russa, ha sospeso con effetto immediato la sua partnership ... Nel basket è statala partecipazione dei tre club russi all'Eurolega. Nella pallavolo Fivb ...... non esibirà più il suo logo sulla maglia della nazionale russa,da ogni evento internazionale, decisione della Fifa arrivata 48 ore fa. La scelta diincide sui conti: dalla Russia ...La Federazione di Taekwondo, come molte altre, ha preso posizione in merito a quanto sta accadendo in Ucraina: provvedimenti che aumentano con il passare delle ore ...Dopo Apple, anche Adidas, Nike e Netflix si schierano contro la Russia con misure che vanno dalla sospensione della vendita alla ribellione.