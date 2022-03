Acqua, si sono svolti gli stati generali dell’Ente Idrico Campano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn bilancio sulle attività dell’Ente Idrico Campano dopo la sua istituzione con la Legge Regionale N. 15 del 2015 e la road map da seguire per dare continuità al processo riformatore iniziato in questi primi anni di operatività. Obiettivo? Realizzare in Campania un Servizio Idrico Integrato, moderno, efficace, efficiente, economico e sostenibile dal punto di vista ambientale. Questi i temi al centro del dibattito che si è svolto nel corso del meeting “Servizio Idrico Integrato in Campania: la sfida dell’EIC” che si è svolto martedì 1° marzo nella Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli. Gli stati generali del servizio Idrico integrato della Campania ai quali hanno partecipato, oltre al Presidente Luca Mascolo, al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn bilancio sulle attivitàdopo la sua istituzione con la Legge Regionale N. 15 del 2015 e la road map da seguire per dare continuità al processo riformatore iniziato in questi primi anni di operatività. Obiettivo? Realizzare in Campania un ServizioIntegrato, moderno, efficace, efficiente, economico e sostenibile dal punto di vista ambientale. Questi i temi al centro del dibattito che si è svolto nel corso del meeting “ServizioIntegrato in Campania: la sfida dell’EIC” che si è svolto martedì 1° marzo nella Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli. Glidel serviziointegrato della Campania ai quali hanno partecipato, oltre al Presidente Luca Mascolo, al ...

Advertising

lapinella : Sono sempre i piu’ piccoli a subire le conseguenze di questi conflitti. @UNICEF_Italia li sta sostenendo con acqua… - GiovaQuez : La città portuale di Mariupol, non ha più acqua. Circa 500 mila persone sono rimaste bloccate. L'allarme arriva dal… - milly_carlucci : In Ucraina la situazione è degenerata in conflitto aperto. I bambini sono inviolabili e nessun confine o ragione po… - StabiaChannel : #TerzaPagina #Acqua, si sono svolti gli stati generali dell’Ente Idrico Campano LEGGI LA NEWS:… - Riccardoelvisi : RT @factanza: #Mariupol La città portuale non ha più acqua. Circa 500mila persone sono rimaste bloccate. Il sindaco #VadymBoichenko ha dic… -