Abramovich | “Vendo il Chelsea Il ricavato alle vittime della guerra in Ucraina”

La conferma alle voci di cessione e' arrivata con una lunga dichiarazione, sul sito del Chelsea, di, che si firma semplicemente Roman. "Vorrei affrontare le speculazioni degli ultimi ...ha spiegato di aver sempre agito "nel miglior interesse del club" e di aver quindi deciso "la difficilissima decisione" di vendere il Chelsea. Questo sarà fatto "senza fretta" e con una ...(Eurosport IT) Negli ultimi giorni infatti è emerso che Abramovich sta lavorando anche per vendere il suo portfolio immobiliare sull'isola Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, ha confermato ...Devo aspettare dai quattro ai cinque giorni ora. Abramovich al momento sta chiedendo troppo. Ad oggi, non conosciamo il prezzo di vendita esatto. Se dovessi acquisire il Chelsea, allora lo farei ...