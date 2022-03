Abramovich | vendo il Chelsea e dono i soldi alle vittime della guerra in Ucraina

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Romanha confermato di aver messo in vendita ile ha fatto sapere che i ricavi netti dell’operazione saranno devoluti a una fondazione per aiutare lein...

La conferma alle voci di cessione e' arrivata con una lunga dichiarazione, sul sito del Chelsea, di, che si firma semplicemente Roman. "Vorrei affrontare le speculazioni degli ultimi ...ha spiegato di aver sempre agito "nel miglior interesse del club" e di aver quindi deciso "la difficilissima decisione" di vendere il Chelsea. Questo sarà fatto "senza fretta" e con una ...(Corriere della Sera) Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, ha confermato che il club di Premier League è in vendita. "Come tutti gli oligarchi russi, (Abramovich) è nel panico - ha detto ...Ancora Abramovich: "La vendita del Club non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. (GianlucaDiMarzio.com) È stato un privilegio far parte della vita del Chelsea FC e sono orgoglioso di tutti i ...