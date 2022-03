Abramovich | «venderò il Chelsea | i ricavi netti andranno alle vittime della guerra in Ucraina»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 marzo 2022)fa il benefattore. Da londra conferma di aver messo in vendita ile fa sapere che idell’operazione saranno devoluti a una fondazione caritatevole per aiutare lein. Lo ha messo nero su bianco in una nota ufficiale. «Ho sempre agito nell’ottica del miglior interesse per il club», ha scritto. E ha ribadito di aver preso «la difficilissima decisione» di vendere il club di sua proprietà dal 2003. Non sarà un’operazione condotta in fretta . Ci ha tenuto a precisare: «Non chiederò la restituzione dei prestiti, non è mai stata una questione di soldi o di affari per me, ma di pura passione per questo sport e per il club». Infine l’annunciodevoluzione dei ...