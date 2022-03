Abramovich vende il Chelsea, a quale patrimonio rinuncerebbe per paura delle sanzioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Abramovich mette il Chelsea in vendita e annuncia di voler destinare i ricavi alle vittime della guerra in Ucraina. Uno dei protagonisti al tavolo dei negoziati sul conflitto, il magnate dice definitivamente addio al club londinese dopo aver lasciato la presidenza della società per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Ma per paura delle sanzioni potrebbe rinunciare a molto di più. Abramovich vende il Chelsea, club messo in vendita: quanto vale e dove vanno a finire i ricavi Chiamato dalla stessa controparte ucraina data la sua grande influenza, per mediare con Mosca sulle condizioni della fine della guerra, l’oligarca russo non compare per ora nella lista dei miliardari colpiti dalla Ue per il loro ruolo essenziale nel sostegno ai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022)mette ilin vendita e annuncia di voler destinare i ricavi alle vittime della guerra in Ucraina. Uno dei protagonisti al tavolo dei negoziati sul conflitto, il magnate dice definitivamente addio al club londinese dopo aver lasciato la presidenza della società per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. Ma perpotrebbe rinunciare a molto di più.il, club messo in vendita: quanto vale e dove vanno a finire i ricavi Chiamato dalla stessa controparte ucraina data la sua grande influenza, per mediare con Mosca sulle condizioni della fine della guerra, l’oligarca russo non compare per ora nella lista dei miliardari colpiti dalla Ue per il loro ruolo essenziale nel sostegno ai ...

