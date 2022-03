“Abramovich sta cercando di vendere il suo patrimonio londinese per sfuggire a sanzioni”. Dal Chelsea alle ville: il tesoro dell’oligarca (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roman Abramovich sta cercando di vendere in fretta le sue proprietà nel Regno Unito per schivare le ripercussioni delle sanzioni, qualora dovesse esserne colpito. È quanto ha sostenuto il deputato laburista Chris Bryant, secondo quanto scrive The Guardian, e conferme collaterali arrivando dalla Svizzera con il miliardario Hansjorg Wyss, il quale ha sostenuto di aver “ricevuto un’offerta per l’acquisto del Chelsea”, il club della Premier League di proprietà dell’oligarca russo. Abramovich, che in questi giorni è stato coinvolto su invito di Kiev e con sponda della comunità ebraica nei negoziati di pace, non è ancora stato colpito dalle sanzioni del Regno Unito per la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Ad avviso di Bryant, il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Romanstadiin fretta le sue proprietà nel Regno Unito per schivare le ripercussioni delle, qualora dovesse esserne colpito. È quanto ha sostenuto il deputato laburista Chris Bryant, secondo quanto scrive The Guardian, e conferme collaterali arrivando dalla Svizzera con il miliardario Hansjorg Wyss, il quale ha sostenuto di aver “ricevuto un’offerta per l’acquisto del”, il club della Premier League di proprietàrusso., che in questi giorni è stato coinvolto su invito di Kiev e con sponda della comunità ebraica nei negoziati di pace, non è ancora stato colpito ddel Regno Unito per la guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Ad avviso di Bryant, il governo ...

Advertising

fattoquotidiano : “Abramovich sta cercando di vendere il suo patrimonio londinese per sfuggire a sanzioni”. Dal Chelsea alle ville: i… - andreafacchini1 : @RUOligarchJets Abramovich ministro degli esteri vero (Lavrov nascosto nei bunker del Kremlino) che sta andando a f… - gwinniejones : RT @FinanciaLounge: #Abramovich sta valutando offerte per le sue proprietà: l'obiettivo è evitare che i suoi beni vengano congelati o addir… - FinanciaLounge : #Abramovich sta valutando offerte per le sue proprietà: l'obiettivo è evitare che i suoi beni vengano congelati o a… - sportli26181512 : Guerra Russia-Ucraina, Abramovich vuole cedere il Chelsea! Ci sono giù 4 offerte sul tavolo: La continua escalation… -