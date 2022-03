Advertising

Gazzettino : Abramovich, scandalo a Londra. «Ha larga partecipazione nell'azienda che produce i tank russi» -

Ultime Notizie dalla rete : Abramovich scandalo

ilmessaggero.it

Un giro d'affari di circa 200 milioni di sterline, chesi sta apprestando a cedere prima che i suoi beni vengano congelati. In vendita anche il Chelsea, al momento commissariato alla sua ...Stavolta Putin non può invocare un complotto ai danni della Russia, come con lodoping ... Una prima, clamorosa conseguenza, sono state le dimissioni quasi forzate didalla ...Roman Abramovich continua ad avere un ruolo centrale nella guerra d'Ucraina. L'ormai ex patron del Chelsea, oltre alla sua vicinanza storica a Putin e gli interessi economici a Kiev, ha ...?Ucraina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio stamani ha affermato: «Non stiamo entrando in guerra, ma Putin non sarà convinto ...