«Abramovich è nel panico». Un miliardario svizzero vuole comprare il Chelsea (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il miliardario svizzero Hansjorg Wyss ha confermato che lui e altri tre potenziali acquirenti sono stati contattati per acquistare il Chelsea da Roman Abramovich. Lo scrive tra gli altri il Telegraph. Wyss vive negli Stati Uniti e “vale” 4,36 miliardi di sterline. Abramovich vuole offerte concrete entro fine settimana. “Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico“, ha detto Wyss al quotidiano svizzero Blick. “Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra. vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Martedì io e altre tre persone abbiamo ricevuto una richiesta per l’acquisto del Chelsea. Adesso devo aspettare dai quattro ai cinque giorni. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) IlHansjorg Wyss ha confermato che lui e altri tre potenziali acquirenti sono stati contattati per acquistare ilda Roman. Lo scrive tra gli altri il Telegraph. Wyss vive negli Stati Uniti e “vale” 4,36 miliardi di sterline.offerte concrete entro fine settimana. “Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al“, ha detto Wyss al quotidianoBlick. “sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra.anche sbarazzarsi rapidamente del. Martedì io e altre tre persone abbiamo ricevuto una richiesta per l’acquisto del. Adesso devo aspettare dai quattro ai cinque giorni. ...

Advertising

napolista : «#Abramovich è nel panico». Un miliardario svizzero vuole comprare il Chelsea Hansjorg Wyss al Telegraph: “Sta ven… - GuaiAiVinti : Nel frattempo #Abramovich lascia la #Gb - crocka15 : @checcomas A mio parere Zelensky ha un disperato bisogno di aiuti europei,e far leva sulla shoah,che è il punto più… - calciomercatoit : ???#Kudinov (giornalista russo in Italia) alla CMIT TV: 'Mi aspetto che anche #Abramovich possa dare una mano nel ri… - jacopodipalma5 : RT @dayfootball1981: @SimonePerego3 Nel senso che gli sport da decenni sono stati usati come strumento politico. Qatar con il PSG, il ManCi… -