Abramovich avrebbe larga partecipazione nell’azienda che produce tank russi: scandalo a Londra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la tensione tra Ucraina e russia, di conseguenza si sono registrati momenti di tensione nello sport. Un caso particolare che riguarda il calcio è quello del Chelsea. Roman Abrahamovic non è più il presidente del Blues e, secondo le ultime voci, avrebbe una larga partecipazione nell’azienda siderurgica russa che produce materiali per la fabbricazione di carri armati utilizzati per l’invasione all’Ucraina. E’ quanto riporta il ‘Daily Mail’. Il russo avrebbe cercato di evitare le sanzioni da Londra trasferendo le azioni dell’azienda Evraz 8 giorni prima dell’invasione russa. Grzegorz Kuczy?ski, direttore del Programma Eurasia presso l’Istituto di Varsavia, ha dichiarato: “c’era il rischio che questa società offshore diventasse oggetto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Continua la tensione tra Ucraina ea, di conseguenza si sono registrati momenti di tensione nello sport. Un caso particolare che riguarda il calcio è quello del Chelsea. Roman Abrahamovic non è più il presidente del Blues e, secondo le ultime voci,unasiderurgica russa chemateriali per la fabbricazione di carri armati utilizzati per l’invasione all’Ucraina. E’ quanto riporta il ‘Daily Mail’. Il russocercato di evitare le sanzioni datrasferendo le azioni dell’azienda Evraz 8 giorni prima dell’invasione russa. Grzegorz Kuczy?ski, direttore del Programma Eurasia presso l’Istituto di Varsavia, ha dichiarato: “c’era il rischio che questa società offshore diventasse oggetto di ...

Advertising

Sport_Fair : Uno scandalo da Londra: #Abramovich avrebbe larga partecipazione nell’azienda che produce tank russi - CalcioWeb : Scandalo a Londra: l'ex presidente del Chelsea #Abramovich avrebbe larga partecipazione nell’azienda che produce ta… - _enz29 : RT @corradone91: Ora sì. #Abramovich, nel panico, sta iniziando a vendere le sue proprietà in ???? e avrebbe messo in vendita anche il #Chels… - corradone91 : Ora sì. #Abramovich, nel panico, sta iniziando a vendere le sue proprietà in ???? e avrebbe messo in vendita anche il… - sportli26181512 : Ucraina, #Abramovich finanza l'azienda che produce i carri armati russi: Secondo la stampa inglese, il magnate avre… -