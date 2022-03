Abramovich annuncia: «Vendo il Chelsea, i soldi alle vittime della guerra» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Abramovich annuncia: «Vendo il Chelsea, tutti i soldi alle vittime delle guerra in Ucraina». Comunicato ufficiale del proprietario dei Blues Con un comunicato a sua firma Roman Abramovich ha annunciato ufficialmente che intende vendere il Chelsea. Le sue parole: «Vorrei parlare delle speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà del Chelsea FC. Come ho affermato in precedenza, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022): «il, tutti idellein Ucraina». Comunicato ufficiale del proprietario dei Blues Con un comunicato a sua firma Romanhato ufficialmente che intende vendere il. Le sue parole: «Vorrei parlare delle speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà delFC. Come ho affermato in precedenza, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del Club. Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del ...

