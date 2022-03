A tutti i docenti: al ritorno in classe appendete la bandiera della pace alle finestre! (Di mercoledì 2 marzo 2022) In queste ore in cui si parla di guerra ogni istante mi chiedo: che posso fare io? Che cosa possiamo fare noi? La risposta mi arriva da Liliana Segre che mi ha insegnato come l’indifferenza abbia permesso l’assurda tragedia dell’Olocausto. Anche oggi non possiamo essere indifferenti. Non lo può essere il politico ma non lo possono essere nemmeno l’operaio, l’impiegata comunale, il maestro, lo spazzino, il meccanico e l’ingegnere. Non lo possono essere il parroco ma nemmeno il preside e l’artista, l’attore teatrale e il clown del circo. Non possono essere indifferenti il clochard, l’anziano, l’adulto, il giovane che fa il sabato sera e il bambino che sta alla primaria o all’infanzia. Non possiamo tacere. Non possiamo dire “Non tocca a me”. Non possiamo delegare. Non possiamo pararci dietro al “Ma questi aiuti non so se arriveranno” o a “Ma forse è meglio verificare questa o quest’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) In queste ore in cui si parla di guerra ogni istante mi chiedo: che posso fare io? Che cosa possiamo fare noi? La risposta mi arriva da Liliana Segre che mi ha insegnato come l’indifferenza abbia permesso l’assurda tragedia dell’Olocausto. Anche oggi non possiamo essere indifferenti. Non lo può essere il politico ma non lo possono essere nemmeno l’operaio, l’impiegata comunale, il maestro, lo spazzino, il meccanico e l’ingegnere. Non lo possono essere il parroco ma nemmeno il preside e l’artista, l’attore teatrale e il clown del circo. Non possono essere indifferenti il clochard, l’anziano, l’adulto, il giovane che fa il sabato sera e il bambino che sta alla primaria o all’infanzia. Non possiamo tacere. Non possiamo dire “Non tocca a me”. Non possiamo delegare. Non possiamo pararci dietro al “Ma questi aiuti non so se arriveranno” o a “Ma forse è meglio verificare questa o quest’altra ...

