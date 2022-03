A Roma, Milano e Venezia in proiezioni gratuite, e dal 18 marzo nei cinema di tutta Italia. In segno di solidarietà con il popolo ucraino. (Di mercoledì 2 marzo 2022) La solidarietà e l’aiuto possono manifestarsi su più fronti, anche condividendo e mostrando la vera storia di un Paese in guerra. È il caso del film Reflection del regista ucraino Valentyn Vasjanovy? – che la Mostra di Venezia assieme al distributore Wanted proietteranno gratuitamente a Roma, Milano e Venezia. Precisamente al Troisi, all’Anteo, e al Rossini. Poi dal 18 marzo in tutta Italia. Leggi anche › L’Ucraina ha bisogno di tutto, ecco come fare per aiutare concretamente «Il film si rivolge a un pubblico pensante», ha spiegato il regista, «un pubblico che non ha paura di sollevare domande dure su traumi pesanti ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lae l’aiuto possono manifestarsi su più fronti, anche condividendo e mostrando la vera storia di un Paese in guerra. È il caso del film Reflection del registaValentyn Vasjanovy? – che la Mostra diassieme al distributore Wanted proietteranno gratuitamente a. Precisamente al Troisi, all’Anteo, e al Rossini. Poi dal 18in. Leggi anche › L’Ucraina ha bisogno di tutto, ecco come fare per aiutare concretamente «Il film si rivolge a un pubblico pensante», ha spiegato il regista, «un pubblico che non ha paura di sollevare domande dure su traumi pesanti ...

