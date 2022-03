A Quattrozampeinfiera il veterinario Federico Coccia lancia la campagna di “riciclo e riuso” in collaborazione con Pet Carpet Film Festival (Di mercoledì 2 marzo 2022) Contro gli sprechi al via la raccolta solidale di accessori pet. Roma – 5 e 6 marzo 2022 – Fiera di Roma “Dona ricchezza ricicla accessori pet a nuova bellezza” è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione, dedicata all’importanza del riciclo e riuso, lanciata dal veterinario Federico Coccia in occasione della quarta edizione di Quattrozampeinfiera, il più grande appuntamento dedicato agli amanti di cani e gatti pronto a tornare nella Capitale, il 5 e il 6 marzo alla Fiera di Roma, per due giorni di intense emozioni e tante novità. Con lo scopo di educare al rispetto dell’ambiente, incentivando la riduzione degli sprechi, la campagna prende esempio proprio da alcune creature, come uccelli o ragni, che utilizzano gli scarti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Contro gli sprechi al via la raccolta solidale di accessori pet. Roma – 5 e 6 marzo 2022 – Fiera di Roma “Dona ricchezza ricicla accessori pet a nuova bellezza” è lo slogan della nuovadi sensibilizzazione, dedicata all’importanza delta dalin occasione della quarta edizione di, il più grande appuntamento dedicato agli amanti di cani e gatti pronto a tornare nella Capitale, il 5 e il 6 marzo alla Fiera di Roma, per due giorni di intense emozioni e tante novità. Con lo scopo di educare al rispetto dell’ambiente, incentivando la riduzione degli sprechi, laprende esempio proprio da alcune creature, come uccelli o ragni, che utilizzano gli scarti ...

