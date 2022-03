27esima giornata di Serie B | il riassunto

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche ladel campionato diB, che si è giocata tra ieri, martedì 1 marzo e oggi, mercoledì 2 marzo, è giunta al termine. Com’è andata? Quali sono stati i risultati? Premier League: ildella 27°diB: com’è andata? Si è da poco conclusa ladel campionato diB che si è svolta infrasettimanalmente. Le squadre sono scese in campo per sfidarsi e ottenere la vittoria e i tre punti conseguenti. Ma quali sono i risultati registrati tra ieri e oggi? Inaugura il turno la sfida Benevento – Cremonese che termina 1-1 mentre il Brescia vince contro il Perugia per 2-1. Festeggiano anche Ternana che vince 1-0 contro il ...

Advertising

fantapiu3 : Le quotazioni #fantacalcio della nostra redazione della #SerieA dopo la 27esima giornata di campionato!… - TommiPans : RT @mxd_zone: ???? ???? ???? L'UOMO DELLA DOMENICA della 27esima giornata di #SerieA ???? è Teun #Koopmeiners ???? autore di una splendida doppietta… - mxd_zone : ???? ???? ???? L'UOMO DELLA DOMENICA della 27esima giornata di #SerieA ???? è Teun #Koopmeiners ???? autore di una splendida… - sportli26181512 : Serie B LIVE: il big match è Benevento-Cremonese, in campo anche Brescia e Ternana. Stasera Alessandria-Como: La 27… - Mediagol : Serie B, 27esima giornata: Benevento-Cremonese, Brescia-Perugia, il Como… -

Ultime Notizie dalla rete : 27esima giornata

Controsorpasso del Lecce ai danni del Brescia. I salentini battono l' Ascoli per 3 - 1 al Via del Mare nelladella Serie B 2021/2022 e si riprendono la vetta della classifica. Decisivo il solito Massimo Coda, autore di una doppietta (il secondo su rigore). Il Monza viene bloccato per 1 - 1 ...Nell'appuntamento sul suo canale YouTube con i top e flop delladi campionato, il giornalista e commentatore di SkySport , Fabio Caressa analizza il momento poco positivo dell'attacco dell'Inter, dedica parole non proprio dolci a Sanchez e spiega ...Lecce-Ascoli 3-1, Baroni: “Era troppo importante il risultato. Ho sperato nell'annullamento del loro gol” - picenotime.it - IT ...Lecce-Ascoli 3-1, Sottil: “Fatta la gara dall'inizio alla fine, siamo stati solamente sfortunati” - picenotime.it - IT ...