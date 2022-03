2 marzo compleanno del rock, da Lou Reed a Bon Jovi e Chris Martin (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il 2 marzo è un giorno davvero importante per il mondo della musica. Questa data accomuna infatti i compleanni di Lou Reed, Jon Bon Jovi e Chris Martin. Il primo, morto nel 2013, avrebbe compiuto domani 80 anni, mentre Bon Jovi ne compie 60 e il frontman dei Coldplay 45. Lou Reed, oltre cinquant’anni di carriera spesi prima con i Velvet Underground e poi da solista, è considerato uno dei padri del rock psichedelico. Nel 1965 è infatti tra i fondatori dei Velvet Underground, il gruppo che diventa presto icona del panorama artistico-musicale non convenzionale del Greenwich Village. Non a caso Andy Warhol farà loro da manager, promotore e finanziatore del primo album: ‘The Velvet Underground and Nico’ – noto per la banana in copertina, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Il 2è un giorno davvero importante per il mondo della musica. Questa data accomuna infatti i compleanni di Lou, Jon Bon. Il primo, morto nel 2013, avrebbe compiuto domani 80 anni, mentre Bonne compie 60 e il frontman dei Coldplay 45. Lou, oltre cinquant’anni di carriera spesi prima con i Velvet Underground e poi da solista, è considerato uno dei padri delpsichedelico. Nel 1965 è infatti tra i fondatori dei Velvet Underground, il gruppo che diventa presto icona del panorama artistico-musicale non convenzionale del Greenwich Village. Non a caso Andy Warhol farà loro da manager, promotore e finanziatore del primo album: ‘The Velvet Underground and Nico’ – noto per la banana in copertina, ...

