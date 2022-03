Zelensky infiamma Bruxelles | “Combattiamo per l’Europa” La Leyen rilancia l’unità Ue e la Metsola condanna i ‘crimini di guerra’

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) Stamane a, come annunciato, ha avuto luogo la plenaria del Parlamento Europeo, aperta dal collegamento con il presidente ucraino Volodymyr, il quale ha rimarcato “noi stiamo combattendo per i nostri diritti, per le nostre vite. Oraper la sopravvivenza, che è la motivazione più forte. Maanche per essere membri uguali d’Europa. Senza l’Ue l’Ucraina sarebbe sola: abbiamo dimostrato la nostra forza. Provateci che siete al nostro fianco, che non ci abbandonerete. Mostrateci che siete veramente europei“.: “Nessuno ci spezzerà, siamo forti, siamo ucraini,per la nostra terra, per la nostra libertà” Certo, mentre lui con grande coraggio e grintala ‘resistenza’, la sua città continua ad essere oggetto ...