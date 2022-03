Zelensky chiede l' adesione immediata | l' Ue lo gela

(Di martedì 1 marzo 2022) Alla richiesta del Presidente ucraino la risposta dell'Alto rappresentante Borrell: "Ora non e' in agenda. Ma Kiev ha chiare prospettive europee". 1 marzo 2022

"L'Italia ha risposto all'appello del Presidenteche aveva chiesto equipaggiamenti, armamenti e veicoli militari per proteggersi dall'...un popolo che si difende da un attacco militare e...Gli annunci di Ursula von der Leyen e Charles Michel e la richiesta di Volodymyrlasciano posto al realismo. Josep Borrell : "Servono anni". All'Onu Mosca nega l'evidenza. ...Parolindi ...L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky, ci mettono davanti una nuova realtà ... A un popolo che si difende da un attacco militare e chiede aiuto alle nostre democrazie, ...Alla richiesta del Presidente ucraino la risposta dell'Alto rappresentante Borrell: 'Ora non e' in agenda. Ma Kiev ha chiare prospettive europee'.