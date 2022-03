(Di martedì 1 marzo 2022) “Le trattative eque possono aver luogo quando una parte non colpisce l’altra parte con l’artiglieria missilistica proprio al momento dei negoziati. Oggi le forze russe hanno sparato brutalmente acon l’artiglieria missilistica. Questo è chiaramente undi. Città pacifica. Zone residenziali tranquille. Nessuna struttura militare”. A dirlo, in unmessaggio, è stato il presidente ucraino Volodymyrnella serata del 28 di febbraio. “Lo aspettiamo da 30 anni. Oggi ho firmato la domanda di adesione dell’Ucraina all’Unione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Allerta a Kiev, atteso pesante bombardamento a breve #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin #Zelensky… - LVPVS3 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky: 'Il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra. I russi hanno ucciso pacifici cittadini ucraini' #AN… - ilfattovideo : Zelensky: “Bombardamento su Kharkiv è crimine di guerra. Ho chiesto di entrare nell’Unione europea” – Video - PaolilloLuca : Zelensky: “Bombardamento su Kharkiv è crimine di guerra. Ho chiesto di entrare nell’Unione europea” - ringetto65 : RT @Giogio47658624: UCRAINA - Previsto un altro incontro 'nei prossimi giorni'. Zelensky: il bombardamento a Kharkiv è crimine di guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky Bombardamento

... distrutto economicamente, per dimostrare che l'umanità può difendersi", ha aggiunto, ... Il presidente ha anche definito un crimine di guerra ildella città di Kharkiv, nell'..."Ci aspetta unche ricorderemo a lungo, sempre che ne usciremo interi". La fonte dell'... Si teme anche per il presidente Volodomyr: oltre 400 mercenari russi del gruppo Wagner ...Nuovo attacco russo a Kharkiv, dove questa mattina dove un missile esplodere nei pressi di quelle che è stata identificata come la sede del Governo regionale ...'Le trattative eque possono aver luogo quando una parte non colpisce l'altra parte con l'artiglieria missilistica proprio al momento dei ...