Zelensky all’Europarlamento | “Senza Ue saremmo soli | stiamo morendo per essere liberi come voi”

BRUXELLES – L'appello di Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, collegato in diretta con la plenaria del Paelamento è accorato: "In Ucraina stiamo combattendo per i nostri diritti, per le nostre vite. Ora combattiamo per la sopravvivenza, che è la motivazione più forte. Ma combattiamo anche per essere membri uguali d'Europa. Senza l'Ue l'Ucraina sarebbe sola: abbiamo L'articolo proviene da Firenze Post.

