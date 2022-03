Zelensky al Parlamento europeo | “Siamo sotto le bombe”

(Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha preso parola alè stato accolto con una standing ovation. Il presidente ucraino ha affermato che la tragedia che l’Ucraina sta vivendo è immane. Ha poilineato che il suo popolo sta combattendo per la libertà e per essere membri eguali dell’UE.al

Advertising

pietroraffa : Il saluto di #Zelensky al Parlamento europeo. Forza ???? #UkraineRussiaWar - pietroraffa : Il presidente ucraino Zelensky interverrà in videocollegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo s… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I Seduta plenaria straordinaria dalle 12.30 del Parlamento europeo a Bruxelles. Atteso l'intervento in vide… - Grosiglioni : RT @La7tv: #lariachetira Volodymyr #Zelensky parla al Parlamento Europeo: 'È chiara la scelta dell'Ucraina verso l'Europa, è questa la nost… - MassyBarone17 : RT @ultimora_pol: #Europa #UE #EuroParlamento #Malta #Russia #Ucraina Presidente dell'Europarlamento Roberta #Metsola: 'Signor Presidente Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Zelensky Parlamento

di Il discorso del presidente dell'Ucraina VolodymyralEuropeo: "Stiamo combattendo per nostri diritti e libertà e per la nostra sopravvivenza, ma anche per essere membri alla pari dell'Europa: l'Ue sarà molto più forte con noi" "...13.22a Ue:provate che siete con noi "La tragedia che stiamo vivendo è immane",dice il presidente ucrainoin collegamento con ilUe in seduta plenaria."E' una mattinata tragica, siamo sotto i bombardamenti". "Putin parla di obiettivi militari, ma ieri ha ucciso 16 bambini con i suoi ...Per tutti coloro che vogliono essere liberi”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenendo alla sessione plenaria straordinaria sull'"aggressione russa contro l'Ucraina".Stanno difendendo la libertà e sono molto contento di quello che ho visto, di quello che mi è arrivato dal Parlamento europeo, sono contento di questa atmosfera di vicinanza e sono lieto che tutti i ...