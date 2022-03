Zelensky al Parlamento europeo: “Dimostrateci che siete davvero europei” (Di martedì 1 marzo 2022) Il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, collegato alla plenaria straordinaria di oggi del Parlamento europeo, ha affermato: “Non so se dire buongiorno, buon pomeriggio o buona sera. Non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l’ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini che difendono la libertà a caro prezzo”. Zelensky: “Questa mattina è stata tragica per noi” “Questa mattina è stata tragica per noi – ha proseguito – due missili hanno colpito la città di Kharkiv che si trova alla frontiera con la federazione russa. Ieri sedici bambini sono stati uccisi. E Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture, sedici bambini sono stati uccisi dai suoi missili. Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) Il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr, collegato alla plenaria straordinaria di oggi del, ha affermato: “Non so se dire buongiorno, buon pomeriggio o buona sera. Non ci riesco perché ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l’ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini che difendono la libertà a caro prezzo”.: “Questa mattina è stata tragica per noi” “Questa mattina è stata tragica per noi – ha proseguito – due missili hanno colpito la città di Kharkiv che si trova alla frontiera con la federazione russa. Ieri sedici bambini sono stati uccisi. E Putin parla di operazioni contro le infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture, sedici bambini sono stati uccisi dai suoi missili. Oggi diamo la nostra vita per i valori, la libertà, il desiderio di essere liberi. Stiamo ...

