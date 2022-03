Zaniolo | sorella bullizzata a scuola a causa del rigore procurato nel finale

(Di martedì 1 marzo 2022) . «Ti picchiamo quando vogliamo» sui muri del bagno del liceo Benedetta, ladi Nicolò, è stata vittima di insulti e minacce nei bagni del liceo linguistico che frequenta a La Spezia. Il motivo? Il calcio in faccia ricevuto da Nicolò al 97? minuto di Spezia-Roma, che haildecisivo, poi segnato da Abraham. A riportarlo è lei stessa tramite il suo profilo Instagram: «Traditore», «Noi non dimentichiamo», «Ti picchiamo quando vogliamo» o ancora «Spezia non dimenticherà». Queste sono alcuni degli epiteti rivolti al giocatore della Roma, volte a spaventare la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Spezia è la sua città, quella dove corre appena può e dove vivono la mamma e la. È un legame viscerale quello di Nicolòcon la sua terra e per questo ci è rimasto davvero molto male quando laBenedetta, nel suo liceo, ha trovato nei bagni insulti e minacce ...ROMA - Scritte vergonose nei bagni delle scuole dove studia ladi. Benedetta, studentessa liceale, è stata costretta a leggere sui muri della sua scuola insulti nei confronti del fratello, "colpevole" di aver subito il calcio in faccia da Maggiore ...Ora anche la sorella riceve intimidazioni a scuola. Le violenze sono nate in seguito alla partita Spezia – Roma. In tale match Nicolò Zaniolo ha ricevuto un calcio sul viso dall’avversario Giulio ...“Zaniolo traditore”. Queste e altre le parole che la ragazza, che vive a La Spezia, è stata costretta suo malgrado a leggere nei bagni della scuola. A scriverle qualcuno a cui evidentemente non è anda ...