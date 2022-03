Zaniolo nel mirino | insulti e minacce nei bagni della scuola della sorella | «Uomo di m***»

(Di martedì 1 marzo 2022) Nicolòbersagliato daanche in unadi La Spezia. Quella frequentata dalla suaminore, Benedetta. È proprio l’adolescente a denunciare l’accaduto, con il numero 22Roma ‘reo’ di aver ricevuto una scarpata in pieno volto da Giulio Maggiore, che è costata ai bianconeri il rigore decisivo in extremis, trasformato da Tammy Abraham. Nelle ‘stories’ di Instagram, laminore di Nicolòha pubblicato diverse scritte comparse neidel liceo. «traditore», «Ti picchiamo quando vogliamo», «piccolo», «Pur di fare il romanista hai disonorato la tua città, stai attento: Spezia non dimenticherà», ...

"Zaniolo traditore", "piccolo uomo", "ti picchiamo quando vogliamo", questo il tenore dei messaggi a pennarello scoperti al quinto piano. Domenica scorsa, Nicolò Zaniolo era sceso in campo con Immobile e Pellegrini, Zaniolo e Acerbi, Cristante e magari Mancini o Luiz Felipe. Ha fatto molto discutere il finale di partita tra lo Spezia e la Roma con il rigore assegnato ai giallorossi per un fallo ai danni di Nicolò Zaniolo. Un episodio che è stato oggetto di moviola. Il giocatore aveva subito un colpo al volto da Maggiore che aveva permesso ai giallorossi di battere i liguri con il rigore realizzato da Abraham: Zaniolo ha riportato una piccola frattura al setto nasale.