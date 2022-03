WWE: Successo per Ciampa a Raw, ma la nuova theme non convince (Di martedì 1 marzo 2022) Tommaso Ciampa è un nuovo wrestler di Raw, oltre che di NXT 2.0. E nella puntata di ieri notte, il wrestler ha superato Robert Roode ma nel post match le ha prese da Dolph Ziggler così da preparare lo scontro in tag con Bron Breakker. Ma a tenere banco è stata anche la nuova theme di Tommaso, che ha fatto inviperire i fan del WWE Universe. L’attacco di Dolph Ziggler The #DirtyDawgs want to make sure @NXTCiampa and @bronbreakkerwwe are ready for their match tomorrow on #WWENXT 2.0. @HEELZiggler @RealRobertRoode #WWERaw pic.twitter.com/WWpXhwRdx2— WWE (@WWE) March 1, 2022 Le lamentele sulla nuova theme di Ciampa Turn Ciampa heel and just have him enter with no theme at this point #WWERaw ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 marzo 2022) Tommasoè un nuovo wrestler di Raw, oltre che di NXT 2.0. E nella puntata di ieri notte, il wrestler ha superato Robert Roode ma nel post match le ha prese da Dolph Ziggler così da preparare lo scontro in tag con Bron Breakker. Ma a tenere banco è stata anche ladi Tommaso, che ha fatto inviperire i fan del WWE Universe. L’attacco di Dolph Ziggler The #DirtyDawgs want to make sure @NXTand @bronbreakkerwwe are ready for their match tomorrow on #WWENXT 2.0. @HEELZiggler @RealRobertRoode #WWERaw pic.twitter.com/WWpXhwRdx2— WWE (@WWE) March 1, 2022 Le lamentele sulladiTurnheel and just have him enter with noat this point #WWERaw ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Successo per Ciampa a Raw, ma la nuova theme non convince - - WWE_Ufficiale : .@FinnBalor si è sentito tirato in causa dalla sfida lanciata da un'altra Superstar! ?? Scopri cosa è successo nell… - Zona_Wrestling : #WWE Matt Cardona (Zack Ryder): 'Voglio dimostrare che non ti servono WWE o AEW per avere successo' -… - TSOWrestling : Riassumiamo in breve, in questo quick report, cosa è successo durante #NXTLevelUp #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : WWE: Shane McMahon rompe il silenzio dopo quanto successo alla Royal Rumble #ShaneMcMahon #WWE -