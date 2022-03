WWE | Finn Balor è il nuovo US Champion! Damian Priest non ha preso bene la sconfitta

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 marzo 2022)è tornato in azione la scorsa settimana dopo un breve periodo di assenza, prima ha aiutato Tommaso Ciampa a sconfiggere i Dirty Dawgs e poi, a sorpresa, ha soddisfatto la ricerca didi uno sfidante con un palmares importante. Il match per il titolo degli Stati Uniti è andato in scena stanotte, la Road to WrestleMania dell’irlandese è iniziata nel migliore dei modi!contro il pubblico Era un match molto atteso quello valido per lo US Title, due ottimi atleti che hanno fornito un discreto spettacolo in poco più di 10 minuti di azione. L’inizio del match è stato favorevole al campione, maha saputo risalire la china e in un finale ricco di ribaltamenti è riuscito ad evitare la Reckoning per poi mettere a segno la sequenza decisiva fino al ...