WWE | È tornata la follia negli occhi di Edge | AJ Styles annientato dopo aver ufficializzato il match di WM

(Di martedì 1 marzo 2022) La scorsa settimanaaveva inaugurato la sua Road to WrestleMania, parlando dell’importanza dell’evento e di come non si possa definire una grande WrestleMania se lui non c’è. Durante il suo discorsoaveva fatto intendere di essere pronto a sfidare AJ, pur senza mai nominarlo direttamente, stanotteil main event ha preso il microfono sul ring e ha ufficialmente lanciato la sfida, con il Phenomenal One che si è subito presentato sul ring. È già tempo di con-chair-to Non c’è voluto molto per ufficializzare ildi WrestleMania,ha disperatamente chiesto che qualcuno dal backstage si presentasse e in pochi attimi è risuonata la theme song di, il quale appena giunto sul ring ha accettato il. ...

Tutto questo fino a2K20, affidato invece a Visual Concepts, studio noto per la serie NBA 2K e, ... La serie è andata in letargo un anno ed è, ancora una volta firmata Visual Concepts. La ...Raw Women's Championship : Becky Lynch (C) vs Lita Lita, pioniera della divisione femminile ine Hall of Famer, èsulle scene nelle scorse settimane, dimostrando di avere ancora ...Dopo gli ultimi rumors che vogliono il Chairman ultrasettantenne tornare a lottare allo Showcase of the Immortals, emergono anche le possibili ipotesi su come potrebbe andare in scena la contesa ...Dopo gli ultimi rumors che lo vogliono in azione a Wrestlemania 38, ecco cosa successe diversi anni fa con il rientro in scena del lottatore, poi cestinato ...