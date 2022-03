Wta Lione 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 2 marzo

Advertising

sportface2016 : #WTALione 2022: come e quando seguire #Trevisan-#Garcia in diretta - TennisItalia : #Tennis #Wta @Open6emeSensML a #Lione il derby è di Martina #Trevisan: 6-3 6-2 a Elisabetta #Cocciaretto. Niente da… - sportal_it : Wta Lione, Martina Trevisan si aggiudica il derby azzurro - sportface2016 : #WTALione 2022, #Trevisan batte #Cocciaretto nel derby azzurro d'esordio - OA_Sport : #TENNIS Martina Trevisan vittoriosa nel derby con Elisabetta Cocciaretto: la toscana approda agli ottavi di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Lione

Nel primo set entrambe le azzurre salvano alcune chance 'break' nei primi due game, ma nella fase calda Trevisan ha maggior lucidità nel proprio tennis. Con i suoi colpi in top - spin Martina mette in ...L'azzurra si è arresa alla francese in tre set e dopo oltre due ore di match(FRANCIA) - Brutta sconfitta per Camila Giorgi nel primo turno dell"Open 6Eme Sens MEtropole de Lyon", torneo250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si sta disputando sul veloce ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Lione 2022, in riferimento alla giornata di mercoledì 2 marzo. In campo Friedsam e Diatchenko ad aprire le danze sul Centrale, con le due ...L'azzurra si è arresa alla francese in tre set e dopo oltre due ore di match LIONE (FRANCIA ... "Open 6Eme Sens MEtropole de Lyon", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari ...