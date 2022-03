West Ham, Moyes: «Decisioni FIFA e UEFA giuste» (Di martedì 1 marzo 2022) West Ham, Moyes sulla Russia: «Decisioni FIFA e UEFA giuste. Yarmolenko? Ha la famiglia in Ucraina, pronti a dargli altri giorni di riposo» L’allenatore del West Ham, David Moyes ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa circa la situazione in Ucraina e sul suo giocatore Yarmolenko, uno dei principali giocatori ucraini. Ecco le sue parole. SULL’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA DA PARTE DI FIFA E UEFA – «Sono assolutamente d’accordo e penso poteva essere deciso anche prima. La UEFA ha lavorato duramente, cancellando partite e la finale di Champions. Il calcio è uno strumento potentissimo nel mondo, ogni persona guarda la Premier League e la Champions League». SU YARMOLENKO – «È tornato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022)Ham,sulla Russia: «. Yarmolenko? Ha la famiglia in Ucraina, pronti a dargli altri giorni di riposo» L’allenatore delHam, Davidha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa circa la situazione in Ucraina e sul suo giocatore Yarmolenko, uno dei principali giocatori ucraini. Ecco le sue parole. SULL’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA DA PARTE DI– «Sono assolutamente d’accordo e penso poteva essere deciso anche prima. Laha lavorato duramente, cancellando partite e la finale di Champions. Il calcio è uno strumento potentissimo nel mondo, ogni persona guarda la Premier League e la Champions League». SU YARMOLENKO – «È tornato ...

