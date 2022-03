Warner Bros, Disney, Netflix e Sony contro la Russia: ecco come si muove l’industria culturale (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina sta scatenando reazioni anche da parte di una serie di settori, da quello sportivo fino ad arrivare agli ambiti artistici. Proprio nelle scorse ore è giunta la notizia che l’atteso The Batman, nuovo capitolo della saga dell’Uomo Pipistrello, non uscirà in Russia, almeno per il momento. Warner Bros ha infatti confermato che la WarnerMedia ha sospeso l’uscita di The Batman in Russia “alla luce della crisi umanitaria in Ucraina”. “Continueremo a monitorare la situazione mentre si evolve. Speriamo in una soluzione rapida e pacifica a questa tragedia”, fa sapere un portavoce di WarnerMedia. Anche altri produttori hanno deciso di seguire la strada tracciata da Warner Bros. Sony ha infatti comunicato che il suo ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina sta scatenando reazioni anche da parte di una serie di settori, da quello sportivo fino ad arrivare agli ambiti artistici. Proprio nelle scorse ore è giunta la notizia che l’atteso The Batman, nuovo capitolo della saga dell’Uomo Pipistrello, non uscirà in, almeno per il momento.ha infatti confermato che laMedia ha sospeso l’uscita di The Batman in“alla luce della crisi umanitaria in Ucraina”. “Continueremo a monitorare la situazione mentre si evolve. Speriamo in una soluzione rapida e pacifica a questa tragedia”, fa sapere un portavoce diMedia. Anche altri produttori hanno deciso di seguire la strada tracciata daha infatti comunicato che il suo ...

