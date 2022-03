Von der Leyen | pagheremo per sanzioni a Russia ma libertà non ha prezzo

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 marzo 2022) LeUe contro l'Ucraina avranno conseguenze economiche pesanti anche per la stessa Ue, ma questo per l'Europa è un momento decisivo, che definirà il nostro futuro ("defining moment"), ma "proteggere la nostranon ha". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo oggi a Bruxelles alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo dedicata all'attacco militare russo all'Ucraina. Von derha parlato dopo i drammatici interventi da remoto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. "La guerra - ha esordito la presidente della Commissione - è tornata in Europa. Quasi trent'anni dopo le guerre balcaniche, e oltre mezzo secolo dopo che le truppe sovietiche marciarono su Praga e ...