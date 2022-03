Von der Leyen: «È il momento della verità per l’Europa». Metsola: «Sì all’Ucraina nella Ue» (Di martedì 1 marzo 2022) “Questo è il momento della verità per l’Europa. Il modo in cui risponderemo oggi a ciò che la Russia sta facendo determinerà il futuro del sistema internazionale”. Così Ursula Von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria europea sulla crisi in Ucraina. Un intervento duro dopo la standing ovation di un minuto riservata al presidente ucraino Zelensky . Per il presidente russo, Vladimir Putin, l’Ucraina “non ha il diritto di esistere” – ha detto la presidente della commissione Ue – “e questo per l’Europa non è accettabile”. Noi prevarremo. Siamo uniti e resteremo uniti”, ha detto sottolineando che il Vecchio Continente sta vivendo un momento cruciale per la nostra Unione. Von der Leyen: è il momento ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) “Questo è ilper. Il modo in cui risponderemo oggi a ciò che la Russia sta facendo determinerà il futuro del sistema internazionale”. Così Ursula Von der, nel suo intervento alla plenaria europea sulla crisi in Ucraina. Un intervento duro dopo la standing ovation di un minuto riservata al presidente ucraino Zelensky . Per il presidente russo, Vladimir Putin, l’Ucraina “non ha il diritto di esistere” – ha detto la presidentecommissione Ue – “e questo pernon è accettabile”. Noi prevarremo. Siamo uniti e resteremo uniti”, ha detto sottolineando che il Vecchio Continente sta vivendo uncruciale per la nostra Unione. Von der: è il...

