Volley | squadre russe escluse dalle Coppe Europee Stop anche per le Nazionali | niente Mondiali per la Russia?

(Di martedì 1 marzo 2022) La CEV si è mossa in maniera perentoria e ha deciso di escludere lecompetizioniin corso di svolgimento. Una sanzione dovuta, ovviamente, al conflitto bellico aperto dallacontro l’Ucraina. La stessa sanzione è applicataalleche, al momento, non potranno partecipare alla Nations League e aiprevisti a fine estate (tra l’altro l’organizzazione di quelli maschili è stata tolta allaproprio questa mattina dalla FIVB). Tutte le formazionirimaste in corsa nelle varie competizionisono state estromesse. I vari tabelloni sono stati completamente stravolti. Ad esempio nella Champions League maschile, ...

Advertising

sportface2016 : +++#Volley, le squadre di club di #Russia e #Bielorussia e le rispettive nazionali escluse da tutte le competizioni+++#UkraineRussiaWar - supercicciolo : RT @sportface2016: +++#Volley, le squadre di club di #Russia e #Bielorussia e le rispettive nazionali escluse da tutte le competizioni+++#U… - zazoomblog : Volley squadre di club e nazionali di Russia e Bielorussia escluse da tutte le competizioni - #Volley #squadre… - ciroaleroby4 : RT @sportface2016: +++#Volley, le squadre di club di #Russia e #Bielorussia e le rispettive nazionali escluse da tutte le competizioni+++#U… - mr_kubra : RT @sportface2016: +++#Volley, le squadre di club di #Russia e #Bielorussia e le rispettive nazionali escluse da tutte le competizioni+++#U… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley squadre

Questo vale per i club e per le nazionali, ma anche per officials, atleti di, beach, snow, che sono dunque stati sospesi fino a data da destinarsi. Inoltre, la Cev ha sospeso i rappresentanti ...Il divieto di partecipazione riguardanazionali, club, ma anche officials, atleti di pallavolo, beache snow. La CEV ha inoltre sospeso tutti i rappresentanti dei due Paesi dai ...La CEV si è mossa in maniera perentoria e ha deciso di escludere le squadre russe dalle competizioni europee in corso di svolgimento. Una sanzione dovuta, ovviamente, al conflitto bellico aperto dalla ...FIVB e CEV hanno deciso di non ammettere più atleti, club, direttori di gara e squadre nazionali di Russia e Bielorussia nelle proprie competizioni, fino a data da destinarsi. La Vero Volley Monza ...