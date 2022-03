Volley | squadre di club e nazionali di Russia e Bielorussia escluse da tutte le competizioni

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) La Fivb e la Cev hanno annunciato chee Bielosono state ufficialmentedaleinterdopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Questo vale per ie per le, ma anche per officials, atleti di, beach, snow, che sono dunque stati sospesi fino a data da destinarsi. Inoltre, la Cev ha sospeso i rappresentanti a livello dirigenziale dei due paesi coinvolti con incarichi in Europa. Uno degli effetti di questo provvedimento, è che Monza approda direttamente in semifinale visto che come rivale aveva lo Zenit Kazan in Cev Cup. SportFace.