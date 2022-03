Volley, Manfredi: “Giusto spostare la sede del Mondiale, in Russia clima irreale” (Di martedì 1 marzo 2022) “La decisione di spostare la sede dei Campionati del Mondo Maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo”. E’ il primo commento del presidente della FederVolley, Giuseppe Manfredi dopo la decisione della FIVB di togliere alla Russia l’organizzazione della rassegna. “Come Federazione Italiana Pallavolo abbiamo espresso delle grosse perplessità sin dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto e ci siamo detti contrari alla possibilità che i nostri ragazzi potessero andare in Russia a giocare la rassegna iridata in un clima a dir poco irreale – aggiunge – Comprendiamo, naturalmente, le difficoltà nel prendere tale decisione, ma onestamente ritengo che questa potesse essere l’unica strada percorribile: siamo contrari alla guerra e a ogni ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “La decisione diladei Campionati del Mondo Maschili da parte della FIVB ci trova pienamente d’accordo”. E’ il primo commento del presidente della Feder, Giuseppedopo la decisione della FIVB di togliere allal’organizzazione della rassegna. “Come Federazione Italiana Pallavolo abbiamo espresso delle grosse perplessità sin dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto e ci siamo detti contrari alla possibilità che i nostri ragazzi potessero andare ina giocare la rassegna iridata in una dir poco– aggiunge – Comprendiamo, naturalmente, le difficoltà nel prendere tale decisione, ma onestamente ritengo che questa potesse essere l’unica strada percorribile: siamo contrari alla guerra e a ogni ...

