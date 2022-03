Volley, la Russia non ospiterà il Mondiale maschile: FIVB al lavoro per trovare nuova sede (Di martedì 1 marzo 2022) Niente Mondiale di Volley in Russia. La Federazione Internazionale ha ufficializzato il cambio di sede dei Campionati del Mondo maschili, inizialmente in programma dal 26 agosto all’11 settembre prossimi. La decisione è stata presa dal Board della FIVB in accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione russa di pallavolo perché “non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo“, dopo l’aggressione all’Ucraina ancora in corso. La FIVB “è al lavoro per trovare un Paese (o più Paesi) ospitante che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e gioia”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Nientediin. La Federazione Internazionale ha ufficializzato il cambio didei Campionati del Mondo maschili, inizialmente in programma dal 26 agosto all’11 settembre prossimi. La decisione è stata presa dal Board dellain accordo con il Comitato Organizzatore Locale e la Federazione russa di pallavolo perché “non esistono più i presupposti per l’organizzazione del torneo“, dopo l’aggressione all’Ucraina ancora in corso. La“è alperun Paese (o più Paesi) ospitante che possa garantire il regolare svolgimento della manifestazione in un clima di pace e gioia”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Volley Russia Volley, cancellati i Mondiali 2022 in Russia. Si cerca una nuova sede, Italia interessata? Questa misura della FIVB arriva dopo lo spostamento delle due tappe di Nations League dalla Russia a sedi ancora da definire. La CEV aveva già deciso che le squadre russe e ucraine avrebbero disputato in campo neutro le rispettive partite casalinghe delle fasi calde delle Coppe Europee (la ...

Fifa e Uefa sospendono la Russia, niente play - off Mondiali La Federazione internazionale di volley ha invece "informato la federazione russa che due tappe della Nations League, previste in Russia tra giugno e luglio, sono state riallocate con effetto ...

La FIVB ha tolto alla Russia il Mondiale Maschile Corriere dello Sport Volley: cancellati i Mondiali 2022 in Russia Oggi è arrivata l’ufficialità: dopo un momento di iniziale tentennamento, con la FIVB che aveva confermato la disputa della rassegna iridata in quel Paese, si è deciso di togliere la competizione alla ...

Ivan Zaytsev si schiera: «Quello che succede in Ucraina è terrificante e ingiustificato» «Solo applausi», il commento del governatore dell’Emilia Romagna Lo Zar del volley si schiera con il popolo ucraino: il nazionale azzurro Ivan Zaytsev ha parlato di ciò che sta accadendo tra Russia e ...

