Volley, Champions League: squadre russe escluse, come cambia il tabellone? Scenari per le italiane, Perugia in semifinale (Di martedì 1 marzo 2022) Il tabellone della Champions League 2022 di Volley maschile è stato radicalmente stravolto dopo che la CEV ha deciso di escludere le squadre russe dalla massima competizione europea. Lo Zenit San Pietroburgo e la Dinamo Mosca non potranno scendere in campo per disputare i quarti di finale e dunque le rispettive avversarie si sono qualificate in anticipo per le semifinali, senza dover giocare. Ad approfittarne sono Perugia e i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. I Block Devils si risparmiano l’ostico incrocio con lo Zenit San Pietroburgo e si regalano la semifinale contro la vincente di Trento-Berlino (i dolomitici sono ampiamente favoriti): si potrebbe consumare un derby italiano che varrebbe la qualificazione alla finale. Dall’altra parte del ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Ildella2022 dimaschile è stato radicalmente stravolto dopo che la CEV ha deciso di escludere ledalla massima competizione europea. Lo Zenit San Pietroburgo e la Dinamo Mosca non potranno scendere in campo per disputare i quarti di finale e dunque le rispettive avversarie si sono qualificate in anticipo per le semifinali, senza dover giocare. Ad approfittarne sonoe i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. I Block Devils si risparmiano l’ostico incrocio con lo Zenit San Pietroburgo e si regalano lacontro la vincente di Trento-Berlino (i dolomitici sono ampiamente favoriti): si potrebbe consumare un derby italiano che varrebbe la qualificazione alla finale. Dall’altra parte del ...

