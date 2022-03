Volley | cancellati i Mondiali 2022 in Russia Si cerca una nuova sede | Italia interessata?

(Di martedì 1 marzo 2022) Idimaschile non si disputeranno in. Dopo un iniziale tentennamento, con la FIVB che aveva confermato la disputa della rassegna iridata in quel Paese, si è deciso di togliere la competizione alla, rea di avere aperto un conflitto bellico contro l’Ucraina. La Federazione Internazionale della Pallavolo recepisce con un colpevole ritardo, almeno a livello morale, il monito del CIO e annuncia ufficialmente di avere “tolto allal’organizzazione deimaschili previsti tra agosto e settembre”. Contestualmente si annuncia che la FIVB cercherà una o piùalternative per “assicurare all’intera famiglia della pallavolo di partecipare a una gioiosa e pacifica festa dello sport”. A questo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Volley cancellati

Virgilio Sport

Mistero dei dati con le prime sequenze del virusa Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... ed anche le quote di partecipazione nella squadra di calcio "Vigor Lamezia" e nella squadra di"...2021 - 2022 Serie B Girone F Squadra Ermgroup S. Giustino Il comunicato della Federazione ... Di conseguenza, i turni finoraverranno recuperati dopo la data inizialmente prevista per ...I Mondiali 2022 di volley maschile non si disputeranno in Russia. Dopo un iniziale tentennamento, con la FIVB che aveva confermato la disputa della rassegna iridata in quel Paese, si è deciso di togli ...Dopo aver tolto anche la VNL sono stati cancellati dal Paese anche i Mondiali di Volley in programma dal 26 agosto all'11 settembre ...