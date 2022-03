Vodafone Business aderisce al piano voucher del Mise per accelerare la digitalizzazione delle Pmi in Italia (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO – Vodafone Business aderisce al piano voucher promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare la digitalizzazione delle PMI in Italia. Da oggi (1° marzo) le micro, piccole e medie imprese con fino a 250 dipendenti e con un massimo di 50 milioni di euro di fatturato annuo possono accedere al “piano voucher per le Imprese” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l’erogazione di un voucher per connettività ultraveloce. Il “piano voucher per le Imprese” prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 2.000 euro – sulla base delle caratteristiche ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) MILANO –alpromosso dal Ministero dello Sviluppo Economico perlaPMI in. Da oggi (1° marzo) le micro, piccole e medie imprese con fino a 250 dipendenti e con un massimo di 50 milioni di euro di fatturato annuo possono accedere al “per le Imprese” promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che prevede l’erogazione di unper connettività ultraveloce. Il “per le Imprese” prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 2.000 euro – sulla basecaratteristiche ...

