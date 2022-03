Vlahovic torna a Firenze per la prima volta da avversario | tutte le curiosità sulla sfida Fiorentina-Juventus

(Di martedì 1 marzo 2022) Siin campo per la Coppa Italia. Dusanpensava che, dopo il suo passaggio dallaalla, avrebbe messo piede al Franchi solo nell’ultima giornata di campionato, a maggio. Invece i viola, dopo aver eliminato Napoli e Atalanta,no i bianconeri domani sera nella semifinale di Coppa Italia. La formazione di Allegri, secondo gli esperti Sisal, parte favorita a 2,50 rispetto al 2,90 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 3,25.avanti anche nel testa a testa che vale l’ingresso in finale: 1,42 per Chiellini e compagni contro il 2,75 dei toscani. Le due storiche rivali sino per la quartain semifinale: laè passata due volte, 1940 e 1961, mentre la ...

a Firenze da nemico, con la maglia sbagliata, quella bianconera. E il pensiero vola ai tradimenti con la Signora di altri ex viola come Roberto Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Il Franchi ...Ora che Dusanal Franchi, peraltro in un match o la va o la spacca che vale la finale di coppa Italia, è inevitabile che si rincorrano le precedenti puntate della storia, vicine e ...La Coppa Italia è giunta alle battute finali. Sono rimaste quattro squadre a giocarsi il trofeo e a sperare in un posto nella finale del prossimo 11 maggio. Questa settimana vanno in scena ...Fiorentina-Juventus, domani sera alle ore 21.00 si terrà la prima sfida della semifinale di Coppa Italia, una trasferta molto importante.