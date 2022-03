Vlahovic, i tifosi se la ridono: la frecciata alla Fiorentina fa il giro del web (Di martedì 1 marzo 2022) L’impatto di Vlahovic sulla Juventus è stato ottimo, e adesso i tifosi bianconeri rispondono a tono ai tanti scettici della prima ora. Nonostante sia stato indiscutibilmente il colpo più importante del mercato di gennaio, quando ha indossato la maglia della Juventus Dusan Vlahovic era ancora oggetto di un certo scetticismo. Nonostante i 49 gol segnati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) L’impatto disulla Juventus è stato ottimo, e adesso ibianconeri rispondono a tono ai tanti scettici della prima ora. Nonostante sia stato indiscutibilmente il colpo più importante del mercato di gennaio, quando ha indossato la maglia della Juventus Dusanera ancora oggetto di un certo scetticismo. Nonostante i 49 gol segnati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ????In attesa di #FiorentinaJuve alcuni tifosi bianconeri sottolineano sui social come #Vlahovic in bianconero abbi… - CalcioPillole : Il terzino della #Fiorentina #Odriozola ha parlato alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la #Juve: '… - violanews : I pareri di De Magistris, Pupo, Frescobaldi, Dario Cecchini e Fiona May - gigimacchia8 : @guidotolomei @Tiki_Taka_real Guarda che 2 giorni prima ancora faceva il professore, a radio deejay, che i professi… - Fiorentinanews : #Odriozola: 'Daremo il 120%, vogliamo far felici i nostri tifosi che se lo meritano. #Vlahovic? Sono onesto, non mi… -