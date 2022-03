Viktoria: la 50enne che ha viaggiato per 48 ore sino al confine per recuperare i suoi familiari (Di martedì 1 marzo 2022) La donna vive attualmente in Italia, ma è andata a recuperare i suoi famigliari in Ucraina. “Non ho pensato tanto e sono subito andata a prenderli alla frontiera. Ho fatto in 2 giorni 3000 km per portarli qui in Italia” così inizia l’intervista di Vitktoria, pubblicata sul sito dell’Ansa. La donna è una Immigrata 50enne in Italia, che ha percorso in auto il tragitto da Genova al confine polacco e ritorno, per andare a recuperare i suoi famigliari. Viktoria ha riportato con se in Italia 7 persone “Questi sono i suoi parenti? Quanti sono e dove abitano?” chiede l’intervistatore. “Si. sono tre mamme e quattro bimbi, abitano in Ucraina a Leopoli. Adesso sono tranquilla ma solo a pensare che potrebbe succedere qualcosa e che con i bambini non ce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) La donna vive attualmente in Italia, ma è andata afamigliari in Ucraina. “Non ho pensato tanto e sono subito andata a prenderli alla frontiera. Ho fatto in 2 giorni 3000 km per portarli qui in Italia” così inizia l’intervista di Vitktoria, pubblicata sul sito dell’Ansa. La donna è una Immigratain Italia, che ha percorso in auto il tragitto da Genova alpolacco e ritorno, per andare afamigliari.ha riportato con se in Italia 7 persone “Questi sono iparenti? Quanti sono e dove abitano?” chiede l’intervistatore. “Si. sono tre mamme e quattro bimbi, abitano in Ucraina a Leopoli. Adesso sono tranquilla ma solo a pensare che potrebbe succedere qualcosa e che con i bambini non ce ...

