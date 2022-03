VIDEO Ucraina | il presidente Zelensky | “La Russia uccide i bambini Le piazze…”

Advertising

fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - ivanscalfarotto : Andrey Kortunov propone che i negoziati fra Russia e Ucraina siano condotti da una parte terza, suggerendo il nome… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - CinziaRuta1 : RT @ilbisa2: Stanno veramente spacciando per ucraina la palestinese più famosa nel mondo? Ahed Tamimi ha ormai più di 21 anni, il video è d… - Laura10346597 : RT @ilbisa2: Stanno veramente spacciando per ucraina la palestinese più famosa nel mondo? Ahed Tamimi ha ormai più di 21 anni, il video è d… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ucraina

leggi anche Convoglio russo di 60 km invade l': la strategia di Putin per l'assedio di Kiev e Kharkiv - FOTO EI velivoli che Borrell, in nome e per conto della Ue, offre all'...Da stamane circolanodella distruzione dopo l'attacco alla seconda città dell'con 1,6 milioni di abitanti già teatro di pesanti bombardamenti nei giorni scorsi. Loading... In ...adesso è la volta anche dell’invasione delle truppe russe di Putin in terra ucraina. Su Twitter sta infatti spopolando un video che riporta in evidenza un episodio datato 1998 in cui Homer causa un ...Quindi, alla luce dell’intensificarsi della spirale di violenza e distruzione, da cui deriva una sempre maggiore emergenza umanitaria, Chiara Ferragni ha invitato tutti i suoi follower a sostenere la ...