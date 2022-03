VIDEO Milan-Inter, derby social: Ibrahimovic e Leao contro Brozovic e Barella… (Di martedì 1 marzo 2022) Milan-Inter giocano la semifinale d'andata di Coppa Italia: derby a San Siro e sui social con Ibrahimovic e Leao che sfidano Brozovic e Barella Leggi su mediagol (Di martedì 1 marzo 2022)giocano la semifinale d'andata di Coppa Italia:a San Siro e suiconche sfidanoe Barella

Advertising

DAZN_IT : Il prossimo drop di Leao? Il rinnovo col Milan ???? LEAO MIXTAPE fuori il 3 marzo su DAZN ?? - acmilan : 'My edge in the title race? AC Milan' ??? The Coach expressed his confidence in the squad 'Io ho il Milan' ??? Tutt… - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan in hotel per il ritiro pre Udinese @MilanNewsit - Andrea_Albe1977 : Ecco la #UEFA che scrive ad #Inter e #Milan - Milan1899Djoko : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… -