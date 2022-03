VIDEO Icardi prende il sole su un attico di Milano E Wanda…

Advertising

FamososDESNUDO_ : RT @goalg0ys: Mauro Icardi. ??????#PSG - KleinBottom : RT @goalg0ys: Mauro Icardi. ??????#PSG - Jake89861982 : RT @goalg0ys: Mauro Icardi. ??????#PSG - Tr66748609 : RT @goalg0ys: Mauro Icardi. ??????#PSG - MINNER60094887 : RT @goalg0ys: Mauro Icardi. ??????#PSG -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Icardi

Calciomercato.com

Wanda Nara ha ripreso Maurodurante una pausa di relax. Sui social ha aggiunto: "La vista dal mio attico a Milano"Commenta per primo L'ex capitano dell'Inter e oggi attaccante del Paris Saint Germain , Mauro, si sta godendo alcuni giorni di relax nella città di Milano, nella sua casa a pochi passi .... ...Il clan al completo è a Milano per qualche giorno e raccontano sui social le giornate tra impegni con i bambini e relax ...Wanda Nara colpisce ancora, questa volta al centro dell'attenzione l'attico vista San Siro del suo Maurito Icardi. Un messaggio su instagram dell'argentina non è passato inosservato, una foto che most ...