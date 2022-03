VENTISETTESIMA GIORNATA SERIE BKT, TERNANA-PORDENONE: 24 CONVOCATI (Di martedì 1 marzo 2022) Martedì 1 marzo: il PORDENONE fa visita alla TERNANA allo stadio “Liberati”, match della VENTISETTESIMA GIORNATA della SERIE BKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Ghersini di Genova, assistenti Macaddino di Rimini e Yoshikawa di Roma1. Quarto ufficiale Perri di Roma1. Var: Rapuano di Rimini. Avar: Pagliardini di Arezzo. I 24 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 3 Alessio Sabbione, 16 Armando Anastasio, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 18 Simone Pasa, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan Vokic ATTACCANTI: 7 Davis Mensah, 11 Jacopo ... Leggi su udine20 (Di martedì 1 marzo 2022) Martedì 1 marzo: ilfa visita allaallo stadio “Liberati”, match delladellaBKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Ghersini di Genova, assistenti Macaddino di Rimini e Yoshikawa di Roma1. Quarto ufficiale Perri di Roma1. Var: Rapuano di Rimini. Avar: Pagliardini di Arezzo. I 24neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 3 Alessio Sabbione, 16 Armando Anastasio, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 18 Simone Pasa, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan Vokic ATTACCANTI: 7 Davis Mensah, 11 Jacopo ...

