Venerdì 4 marzo al Museo Castromediano presentazione del libro di Pietro Marino "Diari dell'Arte Levante - Bari 1960 - 1980" (Di martedì 1 marzo 2022) Ha scritto dal 1962 al 2021, per il quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" di cui è stato anche vicedirettore, condirettore, direttore editoriale. È stato titolare di cattedra di Storia dell'Arte ... Leggi su corrieresalentino (Di martedì 1 marzo 2022) Ha scritto dal 1962 al 2021, per il quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" di cui è stato anche vicedirettore, condirettore, direttore editoriale. È stato titolare di cattedra di Storia...

Advertising

Cosmopolitan_IT : The Choices Issue, il primo numero del nuovo Cosmopolitan alla scoperta dell'età delle scelte, qui con l’editoriale… - WRDFairbairn : RT @LorettaBiondi: A Rimini @istfreudiano Antenna If di Rimini venerdì 4 marzo h. 19.00 - 20.30 Patrick Monribot @MonribotP richiedere lin… - EEvienia : RT @Nicolabrunialti: C'è ancora qualche posto libero. Io e @scristicchi vi aspettiamo VENERDÌ 4 MARZO alle 20:45 alla MONDADORI di Via Tus… - mbelilos : RT @LorettaBiondi: A Rimini @istfreudiano Antenna If di Rimini venerdì 4 marzo h. 19.00 - 20.30 Patrick Monribot @MonribotP richiedere lin… - Ag_RiverFlash : 47^ ROMAOSTIA HALF MARATHON: DA VENERDI’ 4 MARZO APRE CASA ROMAOSTIA EDIZIONE SEMPREPIU’ GREEN -