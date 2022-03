Veneciafrenia: il trailer del film di Álex de la Iglesia ambientato a Venezia (Di martedì 1 marzo 2022) Il regista Álex de la Iglesia è tornato alla regia di un film con il thriller Veneciafrenia, ecco il trailer della storia ambientata a Venezia. Il regista Álex de la Iglesia sta per tornare con Veneciafrenia, un thriller-horror ambientato a Venezia di cui è stato diffuso il trailer. Nel video si assiste a quello che accade a un gruppo di turisti che arrivano a Venezia durante il Carnevale, ritrovandosi però alle prese con una festa che ha una svolta inaspettata e dovendo iniziare a lottare per sopravvivere. Il film Veneciafrenia è stato scritto da Álex de la Iglesia in collaborazione con Jorge ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) Il registade laè tornato alla regia di uncon il thriller, ecco ildella storia ambientata a. Il registade lasta per tornare con, un thriller-horrordi cui è stato diffuso il. Nel video si assiste a quello che accade a un gruppo di turisti che arrivano adurante il Carnevale, ritrovandosi però alle prese con una festa che ha una svolta inaspettata e dovendo iniziare a lottare per sopravvivere. Ilè stato scritto dade lain collaborazione con Jorge ...

