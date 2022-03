Vaccino Novavax: in Toscana si può prenotare da oggi (qui il link da cliccare). Nuova possibilità per gli indecisi (Di martedì 1 marzo 2022) Si tratta di una Nuova arma contro il virus, che si affianca ai vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, che potrebbe convincere chi ancora è indeciso sulla vaccinazione. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Si tratta di unaarma contro il virus, che si affianca ai vaccini a mRNA, Pfizer e Moderna, che potrebbe convincere chi ancora è indeciso sulla vaccinazione. L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - MichelaMiky74 : RT @Yattamau: Accattatevillo #Novavax #obbligoover50 #vaccino #obbligovaccinale - tigrelt : RT @Leon4rd__: Che bello, è arrivato anche il 'vaccino' novavax, così potremo rifiutare anche questo. -