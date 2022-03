Vaccino Novavax disponibile da martedì 1° marzo all’Asst «Papa Giovanni XXIII» (Di martedì 1 marzo 2022) Covid Da oggi, martedì 1° marzo, il Vaccino Nuvaxovid (Novavax) è disponibile nei Centri vaccinali individuati da Regione Lombardia: per la provincia di Bergamo all’Asst Papa Giovanni. Sarà somministrato solo agli over 18 per il ciclo primario. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 1 marzo 2022) Covid Da oggi,1°, ilNuvaxovid () ènei Centri vaccinali individuati da Regione Lombardia: per la provincia di Bergamo. Sarà somministrato solo agli over 18 per il ciclo primario.

Advertising

Agenzia_Ansa : Firmata la circolare del Ministero della Salute: il vaccino Novavax è incluso nel programma di vaccinazione anti Co… - RobertoBurioni : Domanda ai colleghi: ci sono dati di efficacia clinica (non immunogenicità: EFFICACIA CLINICA) del vaccino Novavax… - Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - antonellaa262 : Asl Napoli 2 Nord: da oggi, martedì 1 marzo, è partita la somministrazione del vaccino di Novavax (destinato agli o… - Profilo3Marco : RT @eziomauro: In coda per Novavax: “Ho aspettato un anno per un vaccino sicuro” -